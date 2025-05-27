◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（２７日・倉敷）【ＤｅＮＡ】１（中）桑原、２（二）牧、３（左）佐野、４（一）オースティン、５（捕）松尾、６（三）宮崎、７（右）蝦名、８（遊）京田、９（投）バウアー【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（左）森下、４（右）佐藤輝、５（一）大山、６（三）ヘルナンデス、７（遊）木浪、８（捕）梅野、９（投）才木