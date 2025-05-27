◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―中日（２７日・神宮）【中日】１（中）岡林、２（遊）村松、３（右）上林、４（三）福永、５（左）川越、６（一）ボスラー、７（二）板山、８（捕）木下、９（投）金丸【ヤクルト】１（中）岩田、２（遊）北村拓、３（右）沢井、４（一）オスナ、５（左）内山、６（二）山田、７（三）茂木、８（捕）古賀、９（投）ランバート