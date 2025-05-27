〈山尾志桜里が倉持弁護士と「国会に無届け海外旅行」をしていた《国民民主から立候補》〉から続く5月14日、国民民主党は参院選比例代表に山尾志桜里氏ら4人の元議員を擁立することを発表した。山尾氏は同日に自身のYouTubeチャンネルを更新。「国民民主党の即戦力として、社会に貢献できるように全力で頑張ります」と意気込みを語った。【画像】議員パスを提示して駅に入場する山尾氏しかし山尾氏を巡っては週刊文春が2017年