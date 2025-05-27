自動車メーカー各社の2025年3月期決算が出そろった。トランプ大統領が発動した25％の追加関税にどう対応するのか。淑徳大学経営学部の雨宮寛二教授は「メーカー各社はいま、30年以上かけて築いたサプライチェーンを解体すべきか選択を迫られている。その点、トヨタ自動車の生産体制は合理的だ」という――。（前編／全2回）写真＝日刊工業新聞／共同通信イメージズトヨタ自動車、2025年3月期決算説明会。写真は佐藤恒治代表取締役