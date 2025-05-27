■駅から徒歩20分超の場所に立つ「黄色いおうち」東武アーバンパークライン・逆井駅から約1.5km。印西道沿いに一軒の人気ラーメン店がある。「柏 濃麺や 39名(さくな)」だ。2023年1月にオープン。千葉県の南房総出身の佐久名祐亮さん・美香さんご夫婦が営むお店で、決してアクセスのいい場所でないにもかかわらず、行列の絶えない人気店に成長。『ラーメンWalkerグランプリ2024』では見事金賞を受賞した。千葉のご当地ラーメンであ