【モデルプレス＝2025/05/27】グラビアアイドルの岡島彩花が27日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。イベントでファンによる不適切行為があったことを明かした。【写真】美女グラビアタレント、引き締まった美ボディ披露◆グラビアアイドル・岡島彩花、イベント中のファンの不適切行為報告岡島は「皆さんにお話するかとても迷ったのですが、状況が少しでも良い方向に向かえばと思い、投稿させていただきます」とし、画像を投稿。画