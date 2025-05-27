[ニューデリー ２７日 ロイター] - インド国防省は２７日、シン国防相が最新鋭ステルス戦闘機の開発・生産に向けた基本計画を承認したと発表した。同省によると、航空開発局（ＡＤＡ）が計画を主導する。ＡＤＡは双発エンジンを搭載する「第５世代」戦闘機の試作機開発について、近く防衛関連企業から提案を募る。インド空軍の戦闘機部隊は主にロシア製と旧ソ連製の航空機で構成されており、その規模は承認された定数である４