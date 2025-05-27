【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は２６日、自身のＳＮＳで「反ユダヤ主義的なハーバード大に対する３０億ドル（約４３００億円）の補助金を打ち切り、全米の職業訓練学校に与えることを検討している」と述べた。トランプ氏は、政権の意向に従わない大学に対する圧力を一層強めている。別の投稿で、トランプ氏はハーバード大から「留学生のリスト」が届いていないとも主張。このリストは、「米国に再入国を許すべ