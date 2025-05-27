この漫画は、作者・はちみつこ(＠hachi_mitsu89)さんの友人・まりなの体験をもとにしたものです。わが子を保育園に預けたまりなが、保護者の負担の大きさに驚いたことをもとに、保育園によって違う保護者の負担の違いについて描かれます。自分自身が保育士や幼稚園教諭、小学校教諭として働く人もいますよね。そうした人は自分の勤め先の方針と、子どもが通う園や学校の方針の違いにモヤモヤを感じることもあるのではないでしょう