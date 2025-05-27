◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２７日・富山）巨人は２７日、広島戦のスタメンを発表した。エリへ・ヘルナンデス外野手が「６番・中堅」でスタメン出場する。２５日のヤクルト戦で左足に自打球を当てた影響で、途中交代。状態が心配されていたが、先発メンバーに名を連ねた。今季初の１軍合流となった丸佳浩外野手はベンチスタートになった。先発マウンドは井上温大投手。安定した投球を続けている若き左腕の活躍に期