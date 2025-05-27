◆パ・リーグ西武―楽天（２７日・前橋）【楽天】１（二）小深田、２（右）中島、３（三）村林、４（一）鈴木大、５（左）阿部、６（遊）宗山、７（指）浅村、８（捕）太田、９（中）辰己、▽投＝内【西武】１（中）西川、２（遊）源田、３（三）外崎、４（一）ネビン、５（指）セデーニョ、６（右）長谷川、７（左）蛭間、８（二）元山、９（捕）炭谷、▽投＝高橋光成