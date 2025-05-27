◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２７日・みずほＰａｙＰａｙ）【日本ハム】１（左）浅間、２（右）五十幡、３（二）石井、４（指）レイエス、５（三）郡司、６（一）清宮幸、７（中）松本剛、８（捕）伏見、９（遊）山縣、▽投＝伊藤【ソフトバンク】１（中）周東、２（遊）川瀬、３（右）近藤、４（一）中村、５（左）柳町、６（三）栗原、７（指）山川、８（二）牧原大、９（捕）海野、▽投＝有原