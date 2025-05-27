岡山大学病院に新設された「MFICU」 岡山大学病院が、母親と胎児の両方に対して特別な治療などをする集中治療室「MFICU」を新たに設置しました。 「MFICU」には切迫早産や合併症、出血や子宮の異常といった妊娠・出産にリスクを抱えている妊婦が入院します。 24時間リアルタイムで母体と胎児の心拍数などを測定し、必要に応じて、いち早く緊急帝王切開や早期分娩につなげます。 岡山大学病院は「MFICU」を6床設