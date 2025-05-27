JTは5月27日、加熱式たばこ用新型デバイス「Ploom AURA(プルーム・オーラ)」とプルーム専用たばこスティック「EVO(エボ)」3銘柄について、CLUB JTオンラインショップや全国のPloom Shopなどで先行発売すると発表した。【写真】「メッチャ顔変わったやん」島田紳助69歳のゴルフ姿に衝撃「整形してんのか？」「お元気そうで何よりです」世界に先駆けて日本で先行発売する「Ploom AURA」は、「味わい」を中心に進化した加熱式たばこ用