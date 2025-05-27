大河ドラマ『べらぼう』予告横浜流星さん主演で、2025年放送予定の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。次回『べらぼう』あらすじ。歌麿と手掛けた錦絵が鳴かず飛ばずの中、鶴屋の青本がヒットしていることを知った蔦重は力の差を感じ…一方、変装した意知がなぜかあの会に…第20回「寝惚（ぼ）けて候」が5月25日に放送。その最後に流れた第21回「蝦夷桜上野屁音（えぞさくらうえのへおと）」の予告が話題にな