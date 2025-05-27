多国籍チームの奮闘に涙...応援の声続々と26日放送「YOUは何しに日本へ？」(テレビ東京)で紹介された、9カ国の選手が集まる多国籍球団「佐賀アジアドリームズ」が注目を浴びている。昨年の成績は全敗の「佐賀アジアドリームズ」は、インスタグラムで番組を告知。その投稿には放送後、視聴者から応援メッセージが送られた。番組では、福岡空港で選手たちと遭遇。昨年の公式戦の成績が16試合全敗の佐賀アジアドリームズに密着