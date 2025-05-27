CAFE OHZAN(カフェオウザン)は、2025年5月23日(金)より、夏季限定ラスクの発売を開始した。販売場所は店頭およびオンラインストア。夏季に発売している限定のラスクCAFE OHZAN(カフェオウザン)は、“大人可愛い”をテーマにチョコレートラスクを展開している。チョコレート菓子が持ち運びにくくなる夏季に向けて、チョコレートを使用しない、常温保管可能なラスクを発売する。チョコレートのかわりにアイシングクリームを活用。メ