新型コロナウィルス罹患（りかん）による体調不良で活動休止していた声優の浦和希（29）が27日、活動再開することを報告した。同日に所属事務所「ヴィムス」を通じて発表した。ヴィムスは「先日よりコロナウィルス陽性と診断され療養しておりました、弊社所属・浦 和希ですが、医師とも相談の上、本日より体調を鑑みつつ活動を再開いたします事をご報告申し上げます」と発表。「改めまして、この度は関係者の皆様、ファンの