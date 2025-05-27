事業戦略説明会で話す中国聯想（レノボ）グループ日本法人の檜山太郎社長＝27日午前、東京都千代田区パソコン（PC）世界最大手、中国聯想（レノボ）グループの日本法人の檜山太郎社長は27日、東京都内で開いた事業戦略説明会で米国の高関税を「避けていくような対応が必要」と述べた。グループとして米国工場の生産能力の拡大に向け、準備を進めていると話した。レノボは2005年に米IBMのPC事業を買収した。米国など世界30カ所