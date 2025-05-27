Yoshifumi Takemoto［東京２７日ロイター］ - 石破茂首相と公明党の斉藤鉄夫代表、立憲民主党の野田佳彦代表は２７日、年金制度改革の関連法案を巡り会談し、基礎年金の底上げ措置を盛り込む修正を行うことで正式合意した。修正案は、次回２０２９年の財政検証で基礎年金の将来の給付低下が見込まれる場合に底上げ措置を講じ、厚生年金の水準が一時的に下がることの影響も緩和する。３党は実務者レベルで２６日、基礎年金