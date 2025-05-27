戸郷の今季初勝利は大きい巨人が阪神、ヤクルトの6連戦を5勝1敗で乗り切った。首位・阪神に0.5ゲーム差で2位に浮上した。上出来だ。【写真】制球力はすべての要…「投げる精密機械」と呼ばれた大投手とはこの6連戦を前回の今コラムで分岐点と記した。4位は微妙な位置、結果次第で上位に浮上か、それとも中日、ヤクルトと共にBクラスに定着するのか。こんな趣旨だった。これを思えば上出来、いや万々歳だね。悩めるエース戸郷