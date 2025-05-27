演歌歌手の石川さゆりが２７日、ＮＨＫの音楽番組「ｔｉｎｙｄｅｓｋｃｏｎｃｅｒｔｓＪＡＰＡＮ」（総合＝６月１日深夜０時２５分）に出演する。このほど収録が行われ、収録後に取材会を行った。「ｔｉｎｙｄｅｓｋ」は米の公共放送ＮＰＲがネット展開し、全世界にブームを巻き起こした音楽番組の日本版。ＮＨＫのオフィスの一角にライブセットを組み、約２００人のＮＨＫスタッフが観客として石川の生ライブを見守っ