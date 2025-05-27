Image:mi.com こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。現在、日常的な利用はもちろん写真撮影や動画鑑賞も楽しめる「13T Pro」や高級感のあるデザインが魅力的な「POCO F6 Pro」など、コスパに優れたXiaomi（シャオミ）のスマートフォンがお得に登場しています。なお、