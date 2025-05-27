【MLB】ガーディアンズ 2-7 ドジャース（5月26日・日本時間27日／クリーブランド）【映像】どう抑えれば…カメラが捉えた相手監督の“表情”どう抑えれば…ドジャースの大谷翔平投手を見つめる敵将・ボート監督の不安そうな表情を現地中継カメラが捉えた。現役時代にも対戦経験のある“ユニコーン”を見つめる監督の姿は、どこか諦めにも似たようなものだった。ガーディアンズ戦に「1番・DH