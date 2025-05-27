静岡県内で相次いで発生している飲酒事故。27日、明るみに出たのは新聞記者による飲酒事故でした。（記者）「こちら事故現場なのですが、車がぶつかった痕でしょうか。コンクリートが欠けているのがわかります」事故現場は静岡市駿河区の片側二車線の道路で、静岡駅からも近い場所です。5月15日の午後11時半ごろに発生しました。これは、Daiichi-TVが独自に入手した事故直後の写真です。街路樹は根元から折れ、事故の衝撃が