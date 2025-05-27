【セリエA】アタランタ 2−3 パルマ（日本時間5月26日／ゲヴィス・スタジアム）【映像】鈴木彩艶が「司令塔ばり縦パス」を通した瞬間日本代表GKの鈴木彩艶が1年を通してパルマで守護神の座を守り続けた理由が詰まったシーンだった。中盤を経由せずに最前線のマテオ・ペジェグリーノに1本の縦パスを通すと、このプレーが起点となり、貴重な同点ゴールが決まった。セリエA最終節で残留を目指すパルマは、3位フィニッシュが確定し