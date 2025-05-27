メダルを手にポーズをとる競泳女子の平井瑞希＝27日、成田空港競泳女子で世界選手権（7月開幕・シンガポール）代表の平井瑞希（TOKIOインカラミ）が27日、欧州グランプリ（GP）から成田空港に帰国し「100メートルバタフライはいっぱい課題があった。スタートやターンでタイムを縮めたい」と目標のメダル獲得に向けて修正を誓った。22日までのバルセロナ大会でバタフライに出場し、100メートルは57秒21で優勝し、50メートルは2