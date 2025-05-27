25歳の金髪美女レスラーがまたも圧巻の身体能力を披露した。トップロープから大人気の必殺技を繰り出すと、あまりの画力にファンが頭を抱えていた。【映像】美女レスラー、“逆前転”で相手を掴む衝撃フィニッシュ注目を集めているのはWWEの第3勢力「NXT」で活躍するソル・ルカ。サーファーとしても活躍しつつ、元体操選手という経歴をフル活用して抜群な身体能力で豪快な技を繰り出す若手女子レスラーだ。現在人気急上昇中の