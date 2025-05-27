アジア・コモディティ騰落率ランキング＝05/27営業日時点＝ 上海ゴム 0.45％ 上海銅 0.01％ 大連とうもろこし -0.17％ 上海重油 -0.53％ 大連ポリエチレン -0.69％ 上海異形鉄筋 -0.99％ ＊数値は前日比％