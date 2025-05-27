欧州株堅調に推移、長期債が買われ一安心 東京時間16:50現在 英ＦＴＳＥ100 8781.37（+63.40+0.73%） 独ＤＡＸ24149.21（+121.56+0.51%） 仏ＣＡＣ40 7834.91（+6.78+0.09%） スイスＳＭＩ 12316.22（-0.85-0.01%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:50現在 ダウ平均先物JUN 25月限42208.00（+534.00+1.28%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限5900.50（+83