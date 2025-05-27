去年7月の大雨で大きな被害を受けた酒田市の大沢地区で、地域で栽培しているマコモダケをさらに増やし復興につなげようと山形大学農学部の学生たちが26日、苗の移植を行いました。このマコモダケの栽培は酒田市大沢地区の「農村RMO」と呼ばれる地域運営組織が使われていない農地などを活用して取り組んでいるものです。地区内のコミュニティセンター前にある20アールの休耕田ではおととしから地区の人たちがマコモダケ