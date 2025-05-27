自民党の派閥による政治資金問題を受け、衆議院の予算委員会で旧安倍派幹部だった下村博文元文科相の参考人招致が行われました。下村博文元文科相：心からおわびを申し上げたいと思います。参考人招致では、2022年8月の旧安倍派幹部の会合で一度廃止されたはずのパーティー券売り上げのキックバックの再開が決まったのではないかという点に質問が集中しました。立憲民主党・渡辺創衆院議員：（旧安倍派の元会計責任者は）8月の幹部