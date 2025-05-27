【モデルプレス＝2025/05/27】女優の安斉星来が5月27日、TOMMY HILFIGER 表参道店にて開催された「Summer 2025 トミー ガール ローンチパーティー」に登場した。【写真】安斉星来、美くびれ披露◆安斉星来、美くびれ＆美脚披露安斉は、短丈のニットキャミソールにミニスカートを合わせ、真っ赤なスタジャンを羽織ったスタイリングで登場。ほっそりとしたくびれや美しい脚を披露していた。日頃のスタイリングのこだわりについて問わ