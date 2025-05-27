27日の日経225オプション2025年7月限（最終売買日7月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1489枚だった。うちプットの出来高が1026枚と、コールの463枚を上回った。プットの出来高トップは3万5000円の245枚（45円安320円）。コールの出来高トップは4万円の92枚（40円高210円）だった。 コールプット 出来高前