演歌歌手の石川さゆり（67）がNHKの音楽番組「tinydeskconcertsJAPAN」（6月2日深夜0・25）に出演する。このほど、東京・渋谷の同局オフィス内で収録に臨んだ。「こんな場所で歌うのは初めてです」と楽しんだ様子だった。同番組は米公共放送NPRがネット展開し、世界的ブームとなった音楽コンテンツの日本版。「tinydeskconcerts（小さな机のコンサート）」のタイトル通り、オフィスの小さなスペースの一角でライブを