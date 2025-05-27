アイドルグループ「クマリデパート」のリーダーとして9年間走り続けてきた早桜ニコが、7月2日にZepp DiverCityで開催される卒業ライブに向けて、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。2023年の日本武道館ワンマン公演を経て、自らのアイドル人生に一区切りをつけるこの夏。集大成となるラストステージへの思いと、ファン、仲間、そして未来のクマリデパートへのメッセージを語った。（「推し面」取材班）「日本武道館