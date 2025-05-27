アイドルグループ「HelloYouth」（ハローユース）の平松聖菜が、7月26日に地元・福岡のライブハウスDRUM LOGOSで行われる7周年記念ライブに向け、メールインタビューに応じた。2018年の結成時からグループと歩んで7年目。今年の夏にかける思いを明かした。（「推し面」取材班）「見たら元気になれるグループです！！！」平松が勢いよくつづったのは「元気」というキーワードだった。他のグループには負けない点も「ライブ