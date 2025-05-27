NPB(日本野球機構)が27日の公示を発表。西武は、郄橋光成投手を1軍登録しました。利根郡利根村(現:沼田市)出身の郄橋投手にとって、2年連続今回が4度目の地元凱旋。通算3試合で0勝2敗。今季はここまで7試合に先発登板して2勝3敗、防御率2.93。15日のソフトバンク戦は6回6安打5失点で降板し、16日に登録を抹消。西武はこれまで前橋で、通算7勝6敗1分。楽天と対戦するのは、2008年、18年に続いて、7年ぶり3度目となり、