「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」を開催中の東京ディズニーシーに、ダッフィー＆フレンズ20周年を記念して、2025年7月3日より「ダッフィー＆フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ！」のスペシャルグッズやスペシャルメニューが登場！ドーナツを手に笑顔があふれるダッフィー＆フレンズ7人の姿を描いたかわいいストーリー。今回は、「カスタードプリン、スーベニアカップ付き」を紹介していきます。 東京ディ