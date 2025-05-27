東京電力柏崎刈羽原発視察後に取材に応じる原子力規制委員会の長崎晋也委員＝27日午後、新潟県原子力規制委員会で核セキュリティーを担当する長崎晋也委員は27日、2021年に発覚したテロ対策不備の改善を進めている東京電力柏崎刈羽原発（新潟県）を視察し、フェンスの新設状況などを確認した。終了後の取材に「しっかり対応できていると感じられた。安心した」と評価した。柏崎刈羽原発では、社員によるIDカードの不正利用や侵