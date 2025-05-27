任天堂は２７日、６月５日に発売する新型家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ２」を巡り、メルカリ、ＬＩＮＥヤフー、楽天グループの３社と、フリーマーケットサイトでの不正な出品の防止に向けた取り組みで協力すると発表した。スイッチ２は任天堂が８年ぶりに発売する新型機で、国内専用モデルの希望小売り価格は税込み４万９９８０円。公式通販サイトや家電量販店の抽選販売の受け付けに応募が殺到し、発売前から人気が過