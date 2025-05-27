Pieni II Amazonのタイムセールで、デジタルトイカメラ「Pieni」シリーズがセール中だ。 レンジファインダー型のキーホルダータイプ「Pieni II」は14%OFFの4,360円、二眼レフカメラ風の「PIENIFLEX」は15%OFFの5,370円、レトロなシネカメラ風の「Pieni 8」は15%OFFの5,830円。 いずれもトイカメラならではの味がある写りが売り。静止画だけでなく動画の記録も可能。キーホル