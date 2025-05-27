【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ツアーチケット最速先行シリアルナンバーが、ニューシングル「Plazma / BOW AND ARROW」初回特典として全形態に封入！ 米津玄師が、『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』を開催することが決定。併せて、本ツアーのチケット最速先行シリアルナンバーが、6月11日にリリースされる15thシングル「Plazma / BOW AND ARROW」に初回特典として全形態に封入さ