ドジャースは26日（日本時間27日）、敵地プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとの3連戦初戦に臨み、7ー2で快勝を収めた。「1番DH」で先発出場した大谷翔平投手は初回の第1打席で19号本塁打を放ち、チーム打線をけん引。先発マウンドに上がった山本由伸投手は6回3安打2失点、7奪三振の快投で今季6勝目を挙げた。日本選手2人の活躍を地元紙『ロサンゼルス・タイムズ』電子版が報じている。