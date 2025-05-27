札幌・厚別警察署は2025年5月26日、住居侵入と窃盗の疑いで、静岡県に住む自称・大工の望月清靖容疑者（44）と千葉県に住む鈴木真二容疑者（54）を逮捕しました。望月容疑者らは共謀し、2025年4月12日午前11時ごろから午後1時半ごろまでの間、札幌市厚別区の一人暮らしの女性（74）の自宅に侵入し、現金1840万円のほか、財布や通帳を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、2025年2月末から3月上旬にかけて、防犯協会のサ