米津玄師が27日、2026年11月6日から12月17日にかけて、全国6都市14公演をめぐるアリーナツアー『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』を開催することを発表した。【ライブ写真多数】全公演ソールドアウトとなったワールドツアー！NY公演、アジア公演などたっぷり同ツアーは長野・長野ビッグハットを皮切りに、大阪・大阪城ホール、愛知・ポートメッセなごや、福岡・マリンメッセ福岡A館、宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ、