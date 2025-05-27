重慶市北碚区で自動車部品を手掛ける重慶順多利機車の自動化工場。（５月９日撮影、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社北京5月27日】中国国家統計局が27日発表した統計で、全国の一定規模（主要業務の年間売上高2千万元、1元＝約20円）以上工業企業の利益は1〜4月、前年同期比で1.4％増加した。1〜3月に比べ0.6ポイント上昇し、回復傾向が続いた。4月の利益の前年同月比伸び率は3.0％で、前月比0.4ポイント上昇した。設備製造業