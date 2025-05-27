俳優の志田未来が主演するテレビ東京木ドラ24『下山メシ 高崎篇』が6月26日深夜24時30分から、一夜限りの特別回として放送される。【場面カット】おいしそう！”下山メシ”を頬張りにっこりな志田未来志田が主演する『下山メシ』は、2024年11〜12月に放送された「山」×「飯」のグルメドラマ。好評を受け、群馬県高崎市とテレ東がコラボで“一夜限り”の特別回を制作した。原案は、登山後に「歩かず＝登山口や駅、バス停から