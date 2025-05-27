俳優の松山ケンイチ（40）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。俳優で歌手の松平健（71）の書籍「マツケンガイドブック」の帯を担当し、念願の“マツケンサンバ”姿を披露した。「【マツケンサンバになりました】」と題し、「Xの皆さんとの共作がきっかけで遂に帯が！皆様のおかげでサンバになる事ができました。心より御礼申し上げます。でどこに売ってんの？」と担当した帯で“マツケンサンバ”姿に“変身”を遂げたこと