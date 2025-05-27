石破総理は、自民、公明、立憲民主の3党の党首会談で年金制度改革関連法案を修正することで合意したことについて「非常に意義深く、嬉しい」と話し、法案の早期成立に努力したいと意欲を語りました。石破総理「自民・公明・立憲の3党において年金改革法案に対する修正案につき、真摯かつ活発な議論が行われました。先ほど、3党で合意に至りました。このことは非常に意義深いことであり、嬉しいことであります」自民、公明、立憲民